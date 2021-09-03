Мужчина похитил 1,7 млн тенге из кассы кафе в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шустрый вор ограбил кафе в Караганде, проникнув через окно. За считанные минуты он вынес из кассы 1 млн 700 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром 30 августа в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что в одном из кафе города произошла крупная кража. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа.

Очевидцы рассказали, что рано утром они пришли на работу. Чтобы проветрить помещение, открыли окно общего зала и занялись своими делами. Неизвестный, воспользовавшись незапертым окном, проник в кафе и похитил из кассы 1 млн 700 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование», - сообщили в ДП Карагандинской области.