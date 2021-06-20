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    13:36, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб в собственном доме в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске произошел пожар в жилом доме. Погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар зарегистрировали в посёлке Борки в 9 часов утра.

    Загорелась кровать, пол, домашние вещи. Пожар ликвидировали через 15 минут.

    «На месте пожара обнаружено безжизненное тело хозяина дома, 57-летнего мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, курение», - сообщили в пресс-службе.


    С начала года по области в пожарах погибли 32 человека, из них двое детей.

    «Анализ показывает, что причина смерти людей - пренебрежение элементарными правилами безопасности в быту. Зачастую жертвы огня были в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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