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Мужчина погиб в перестрелке в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
25 Сентября 2022, 19:39
Мужчина погиб в перестрелке в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перестрелке в Шуском районе Жамбылской области получили ранения четыре человека, один скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 сентября в 00:18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей в возрасте 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

Начато досудебное расследование по статье 99 части второй УК РК.

Правоохранительные органы проводят проверку. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по нормам уголовно-процессуального кодекса.

«Полицейские установили личность 22-летнего жителя села Толе би, которого подозревают в совершении преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого», - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении лиц, участвовавших в происшествии.


Ранее перестрелка произошла в Караганде между жителями города. Неизвестные лица, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя. После этого скрылись на автомашине.

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