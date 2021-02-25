Мужчина погиб в ДТП во время метели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки на территории Карагандинской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, во время которых один человек погиб и один получил травмы различной тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 февраля в Осакаровском районе на автодороге Нур-Султан-Караганда 50-летний водитель автомобиля DAFTE 105xf в условиях плохой видимости, следуя в направлении Караганды, не справился с рулевым управлением и столкнулся с впереди идущей машиной Ravon Nexia R3 под управлением 23-летнего жителя Нуринского района.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пассажир Ravon Nexia R3 от полученных травм скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинсой области.

В этот же день в Темиртау 32-летний водитель ВАЗ-2114, следуя по проспекту Республики, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести здоровью человека».

По обоим фактам ведутся расследования.

Полицейские предупреждают, в связи с резким ухудшением погодных условий водители транспортных средств должны быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Также необходимо сохранять бдительность и пешеходам.

Кроме того, стражи порядка рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

В любое время граждане, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться в полицию по номеру «102».