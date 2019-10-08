Мужчина погиб в ДТП под Павлодаром

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Ленинский-Русская Поляна водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание машины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого октября, в 16:30, на втором километре от посёлка Ленинский, на автодороге Ленинский-Русская поляна, 25-летний водитель автомашины «Тойота-Чайзер», не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 1963 года рождения скончался на месте», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Водитель и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние, с травмами госпитализированы.

«Проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УК РК», - добавили в ведомстве.