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Мужчина погиб в ДТП под Павлодаром

8 Октября 2019 10:37
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Мужчина погиб в ДТП под Павлодаром

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Ленинский-Русская Поляна водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание машины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Седьмого октября, в 16:30, на втором километре от посёлка Ленинский, на автодороге Ленинский-Русская поляна, 25-летний водитель автомашины «Тойота-Чайзер», не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 1963 года рождения скончался на месте», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Водитель и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние, с травмами госпитализированы.

«Проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УК РК», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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Антон Гагарин

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