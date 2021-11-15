Мужчина погиб, спрыгнув с навесного моста в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 15 ноября на оперативный канал «102» в управление полиции Семея поступило сообщение о том, что с навесного моста по ул. Турлыханова спрыгнул молодой мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.
Молодой человек скончался. По данному факту Центральным отделом полиции Управления полиции города Семей осуществляется досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК (доведение до самоубийства).
В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.
В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
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