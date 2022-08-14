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Мужчина погиб при взрыве неизвестного вещества в Акмолинской  области
14 Августа 2022 16:56

Мужчина погиб при взрыве неизвестного вещества в Акмолинской  области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчина 1981 года рождения погиб при сортировке угля во дворе своего дома после взрыва неизвестного вещества, его брат и племянник госпитализированы в больницу с травмами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

«Сегодня, 14 августа 2022 года, в селе Тайтобе Целиноградского района на территории частного жилого дома, при сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения, в результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения, с колото-резанными ранами госпитализированы в больницу № 2 города Нур-Султана брат хозяина – мужчина 1977 года рождения и несовершеннолетний сын брата 2018 года рождения.

На данное время сотрудниками полиции проводятся следственные оперативные мероприятия.

Выезжали два сотрудника ДЧС и одна единица техники, 10 сотрудников следственно-оперативной группы и три единицы техники», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС Акмолинской области в Instagram.


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