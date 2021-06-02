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    22:21, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб при взрыве газовоздушной смеси в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В центре Караганды произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия погиб мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    1 июня в 19:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в городе Караганде по ул. Гоголя д. 57. В двухкомнатной квартире в 5-этажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

    «В результате происшествия несущие конструкции дома не нарушены, имеется повреждение межкомнатных перегородок. На месте происшествия обнаружено тело мужчины (личность погибшего устанавливается)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Силами ДЧС из подъезда эвакуировано 10 человек.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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