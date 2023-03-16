Мужчина погиб при взрыве газбаллона в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В двух населенных пунктах Карагандинской области произошли взрывы газовых баллонов. В одном случае погиб мужчина, во втором обошлось без жертв, но частично обрушился дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Гагаринское Бухар-Жырауского района во дворе жилого дома, при проведении газосварочных работ, произошла вспышка газо-воздушной смеси от газового баллона без последующего горения и разрушения. На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1957 года рождения с ожогами. Также получил термические ожоги 1, 2 степени кисти рук мужчина 1966 года рождения. Предварительная причина – нарушение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Аналогичный случай произошел и в отделении Кайракты Шетского района. В 2-квартирном жилом доме произошла вспышка газо-воздушной смеси от газового баллона без горения с последующим обрушением кровли, перекрытия, стен и межкомнатных перегородок на общей площади 70 кв.м. К счастью, тут обошлось без жертв. Предварительная причина – нарушение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Департамент по ЧС настоятельно рекомендует основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:

- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге может произойти взрыв;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- нельзя использовать непроверенный баллон;

- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ.

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефонам 101, 112.