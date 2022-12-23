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Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау

23 Декабря 2022, 14:17
Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб при столкновении двух автомобилей в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице З. Кабдолова. Автомобиль марки Chevrolet Cobalt под управлением водителя, 1980 года рождения, выехал на встречную полосу. Он столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем марки Lexus под управлением водителя, 1989 года рождения. В результате столкновения пассажир Chevrolet Cobalt, 1972 года рождения, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

«По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

Фото: УВД Атырауской области


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