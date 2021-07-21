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Мужчина погиб при столкновении автомобилей в Актау
21 Июля 2021 22:43
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7 микрорайоне Актау. В результате происшествия погиб водитель одного из столкнувшихся автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7 микрорайоне Актау 20 июля примерно в 23:30.
На дороге столкнулись внедорожник марки «Toyota» и «Lada Largus». В результате столкновения внедорожник перевернулся. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей. Позже в Мангистауской областной больнице сообщили, что водитель «Lada Largus» 2002 года рождения умер на месте аварии.
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