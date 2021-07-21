+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчина погиб при столкновении автомобилей в Актау

21 Июля 2021 22:43
Поделиться:
Мужчина погиб при столкновении автомобилей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7 микрорайоне Актау. В результате происшествия погиб водитель одного из столкнувшихся автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Новости по теме
Велосипедист погиб под колесами «Мерседеса» в Таразе
Комбайнера убило током на посевной в ЗКО Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау 11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7 микрорайоне Актау 20 июля примерно в 23:30.

На дороге столкнулись внедорожник марки «Toyota» и «Lada Largus». В результате столкновения внедорожник перевернулся. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей. Позже в Мангистауской областной больнице сообщили, что водитель «Lada Largus» 2002 года рождения умер на месте аварии.


Подписывайтесь на наш канал:

#ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Мангистауская область   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Велосипедист погиб под колесами «Мерседеса» в Таразе
Комбайнера убило током на посевной в ЗКО
Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
4 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
5 Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
Читайте также
Троих туристов спасли на озере в Акмолинской области
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив