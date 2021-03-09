Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали 15 пожаров, три человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин рассказал о гибели мужчины в селе Ленинское Аккайынского района. Здесь причиной возгорания стала оставленная на газе пища. Площадь пожара составила всего один квадратный метр. До прибытия пожарных подразделений тело погибшего из дома вынесла его супруга. Тело мужчины направили на медицинскую экспертизу для установления причины гибели.

«В селе Надежке Кызылжарского района произошел пожар в частном доме. Сразу после получения сообщения выехал дежурный караул. Расстояние от пожарной части до населенного пункта – 45 км, пожарные прибыли через 58 минут. На момент прибытия открытым пламенем горел жилой дом. До прибытия произошел взрыв газового баллона. Тушение осложнялось тем, что к дому не было подъездных путей из-за снежных заносов. 400 метров до дома не смогла доехать пожарная машина. Проложили линию из пожарных рукавов. Огонь полностью уничтожил дом и автомобиль. В доме проживал только мужчина. Он не пострадал. Причина пожара – курение. Сам владелец дома пояснил, что курил в доме», - проинформировал Д.Растихин.

Представитель акимата Кызылжарского района Ахметхан Тобулбаев пояснил, что пожарный пост сразу выехал на место пожара. Накануне прошел сильный снег, основная часть техники находилась в соседнем селе Боголюбово.

«После прибытия пожарных техника в течение 15 минут прибыла на место для расчистки дороги. Даже после небольшого ветра и снега дороги в этом населенном пункте заметает. Дом находился на краю села. В этом году непростая зима. На территории района выпало больше двухмесячной нормы осадков. Есть вопрос по расчистке дорог в отдаленных населенных пунктах. Местные исполнительные органы принимают меры, чтобы села не были отрезаны от дорог», - сказал А.Тобулбаев.

С начала года по области произошло 145 пожаров. В огне погибли 22 человека, в то числе двое детей. Еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб составил более 171 млн тенге. 77% пожаров приходится на жилой сектор. Все погибшие тоже проживали в частном секторе.

Спасатели отметили, что отопительный период еще не завершился. Сейчас особое внимание необходимо уделять печам, электропроводке, утилизации золы, газовым баллонам.