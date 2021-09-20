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    10:06, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб при пожаре в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре во время пожара погиб мужчина. Еще двое пострадавших успели спастись из горящей квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного ДЧС, сегодня ночью в 03:01 поступил звонок о пожаре по адресу: улица Украинская, 97. В пятиэтажном жилом доме на пятом этаже в четырёхкомнатной квартире горела мебель на площади 8 квадратных метров.

    До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались хозяин, мужчина 1962 года рождения, и его супруга 1966 года рождения. Бригадой центра медицины катастроф им оказали первую доврачебную помощь и доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1.
    «Пожарные на кухне обнаружили тело сына хозяина квартиры без признаков жизни, мужчину 1987 года рождения», - говорится в сообщении.

    Пожарные из подъезда эвакуировали 12 человек, из них 2 детей. Пожар ликвидирован в 03:47. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении. Причина и время смерти, ущерб устанавливаются.
    На месте работали 22 сотрудника личного состава и 7 единиц техники, испытательная пожарная лаборатория ДЧС, центр медицины катастроф, служба «102».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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