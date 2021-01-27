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    20:06, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб при пожаре в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Хозяин дома погиб при пожаре в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

    «26 января 2021 года поступило сообщение о загорании частного дома в селе Енбек Мугалжарского района. На место вызова был направлен личный состав районной пожарной части в составе 3 человек и 1 единицы техники. В 14 часов 09 минут пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1966 года рождения. В данное время проводится разбор конструкций. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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