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Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

3 Января 2019 17:41 117
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Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В пожаре, произошедшем ранним новогодним утром в Ерейментауском районе Акмолинской области, погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В селе Жолбасшы Ерейментауского района Акмолинской области произошел пожар.

«В огне погиб мужчина, 1981 года рождения, проживающая с ним женщина получила во время пожара ожоги», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 

Как добавили в ведомстве, причина возгорания выясняется.

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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