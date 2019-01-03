Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В пожаре, произошедшем ранним новогодним утром в Ерейментауском районе Акмолинской области, погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Жолбасшы Ерейментауского района Акмолинской области произошел пожар.

«В огне погиб мужчина, 1981 года рождения, проживающая с ним женщина получила во время пожара ожоги», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, причина возгорания выясняется.