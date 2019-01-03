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Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области
3 Января 2019 17:41 117
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В пожаре, произошедшем ранним новогодним утром в Ерейментауском районе Акмолинской области, погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В селе Жолбасшы Ерейментауского района Акмолинской области произошел пожар.
«В огне погиб мужчина, 1981 года рождения, проживающая с ним женщина получила во время пожара ожоги», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Как добавили в ведомстве, причина возгорания выясняется.
Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область,
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