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    13:37, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мужчина погиб при опрокидывании внедорожника в области Жетысу

    ДТП
    Фото: Telegram-канал POLISIA.KZ.

    ДТП произошло на трассе Көлтабан-Матай в Аксуском районе области Жетысу с участием автомашины Mitsubishi Montero Sport. На 50 км сельской дороги 63-летний водитель потерял управление и допустил опрокидывание своего внедорожника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    С места происшествия госпитализировали двух мужчин, один из которых скончался в больнице.

    Факт ДТП расследуется согласно ст. 345 УК РК. Обстоятельства дорожной аварии и причина потери водителем рулевого управления выясняются.

    Теги:
    Жетысуская область Происшествия ДТП
    Автор
    Ринат Дусумов
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