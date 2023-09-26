Мужчина погиб при опрокидывании внедорожника в области Жетысу

ДТП произошло на трассе Көлтабан-Матай в Аксуском районе области Жетысу с участием автомашины Mitsubishi Montero Sport. На 50 км сельской дороги 63-летний водитель потерял управление и допустил опрокидывание своего внедорожника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

С места происшествия госпитализировали двух мужчин, один из которых скончался в больнице.

Факт ДТП расследуется согласно ст. 345 УК РК. Обстоятельства дорожной аварии и причина потери водителем рулевого управления выясняются.