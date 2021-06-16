РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:02, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб после падения с высоты в Экибастузе

    None
    None
    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Погиб после падения с высоты в Экибастузе 46-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 июня в 21:30 из квартиры по улице Энергетиков города Экибастуза 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью простыней, пытаясь спуститься с балкона, расположенного на третьем этаже, упал на землю», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    В результате падения с высоты с травмами мужчина госпитализирован. Там он в 01:00 от полученных травм скончался.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!