Мужчина погиб после падения с высоты в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Погиб после падения с высоты в Экибастузе 46-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июня в 21:30 из квартиры по улице Энергетиков города Экибастуза 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью простыней, пытаясь спуститься с балкона, расположенного на третьем этаже, упал на землю», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате падения с высоты с травмами мужчина госпитализирован. Там он в 01:00 от полученных травм скончался.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.