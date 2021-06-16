02:02, 16 Июнь 2021 | GMT +6
Мужчина погиб после падения с высоты в Экибастузе
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Погиб после падения с высоты в Экибастузе 46-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«14 июня в 21:30 из квартиры по улице Энергетиков города Экибастуза 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью простыней, пытаясь спуститься с балкона, расположенного на третьем этаже, упал на землю», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В результате падения с высоты с травмами мужчина госпитализирован. Там он в 01:00 от полученных травм скончался.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.