Мужчина погиб под колесами легковушки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске насмерть сбит мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Северо-Казахстанской области, ДТП произошло на улице Жамбыла около девяти вечера.

«63-летний водитель автомашины «Kia Sorento» совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. От полученных травм последний скончался на месте происшествия», - прокомментировали в пресс-службе.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.