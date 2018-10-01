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Мужчина погиб под колесами легковушки в Петропавловске
2 Октября 2018 09:39 146
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске насмерть сбит мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы ДВД Северо-Казахстанской области, ДТП произошло на улице Жамбыла около девяти вечера.
«63-летний водитель автомашины «Kia Sorento» совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. От полученных травм последний скончался на месте происшествия», - прокомментировали в пресс-службе.
Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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