ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб под колесами авто в Жаркенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожная авария произошла утром 13 июня на пересечении улиц Головацкого и Бусакова. Под колесами Audi-100 погиб 48-летний местный житель. По факту смертельного наезда на пешехода с назначением необходимых экспертиз начато расследование. За рулем авто находился 21-летний парень. Автомашина помещена на спецстоянку.

С начала года на автодорогах области Жетысу зарегистрировано 59 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 11 человек и 49 травмировано.