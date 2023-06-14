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    19:14, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Мужчина погиб под колесами авто в Жаркенте

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    Фото: polisia.kz
    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб под колесами авто в Жаркенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Дорожная авария произошла утром 13 июня на пересечении улиц Головацкого и Бусакова. Под колесами Audi-100 погиб 48-летний местный житель. По факту смертельного наезда на пешехода с назначением необходимых экспертиз начато расследование. За рулем авто находился 21-летний парень. Автомашина помещена на спецстоянку.

    С начала года на автодорогах области Жетысу зарегистрировано 59 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 11 человек и 49 травмировано.
    Теги:
    Жетысуская область ДТП Закон и право Правоохранительные органы
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