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Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июля 2023, 11:42
Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу. ДТП произошло в Кербулакском районе с участием автомашины Lexus ES 300. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

За рулем авто находился 34-летний водитель, который на 177 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск насмерть сбил пешехода. Погибший оказался 44-летним жителем соседнего Коксуского района.

Причину его появления на безлюдной ночной трассе полицейские сейчас выясняют. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование. Авто водворено на спецстоянку.


ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
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