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    18:23, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мужчина погиб под бетонной плитой в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В скорую помощь 7 сентября в 11:47 поступило сообщение о несчастном случае на заброшенном заводе в селе Калкаман Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Бригада «103» доехала до места происшествия за пять минут. Как выяснилось, 25-летнего мужчину придавило бетонной плитой. Медики констатировали биологическую смерть пострадавшего», – сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения области.

    В региональном управлении труда факт подтвердили. Ведомство проводит проверку.


    Теги:
    Общество Павлодарская область Происшествия
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