Мужчина погиб под бетонной плитой в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В скорую помощь 7 сентября в 11:47 поступило сообщение о несчастном случае на заброшенном заводе в селе Калкаман Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Бригада «103» доехала до места происшествия за пять минут. Как выяснилось, 25-летнего мужчину придавило бетонной плитой. Медики констатировали биологическую смерть пострадавшего», – сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения области.

В региональном управлении труда факт подтвердили. Ведомство проводит проверку.