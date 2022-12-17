Мужчина погиб на трассе при наезде авто на верблюда в Кызылординской области

17 Декабря 2022, 12:19

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Водитель автомобиля марки «Mazda» наехал на верблюда на трассе Кызылорда-Жалагаш на территории Сырдарьинского района. Один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

В результате ДТП один человек погиб, один госпитализирован в медицинское учреждение.



Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: polisia.kz