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Мужчина поджег жену в столице: об улучшении состояния пострадавшей рассказали врачи

7 Ноября 2019 17:03
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Мужчина поджег жену в столице: об улучшении состояния пострадавшей рассказали врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина, которую облили бензином и подожгли в Нур-Султане, стала дышать самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Состояние пострадавшей, экстренно поступившей 6 октября 2019 года в НИИ травматологии и ортопедии с термическим ожогом 75% тела, стабильно тяжелое, в динамике - с улучшением. Пациентка в сознании, дыхание самостоятельное. Почечная недостаточность сохраняется», - говорится в сообщении Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Напомним, в начале октября стало известно, что около района СпецЦона в Нур-Султане в ходе семейного конфликта мужчина облил бензином свою жену и поджег ее.

Потерпевшая поступила в больницу 6 октября. У нее было поражено 75% тела.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Акбота Кузекбай

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