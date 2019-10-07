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Мужчина поджег жену: столичные врачи рассказали о состоянии пострадавшей

7 Октября 2019 16:31
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Мужчина поджег жену: столичные врачи рассказали о состоянии пострадавшей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали о состоянии женщины, которую предположительно поджег муж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Житель столицы облил бензином и поджег свою жену

«Потерпевшая поступила к нам 6-го октября. У нее термический ожег пламенем, поражено 75% тела. Крайне тяжелый ожоговый шок, термоингалляционное ожоговое поражение верхних дыхательных путей и ожог конъюктивы 2-3 степени. До настоящего времени состояние пациентки остается крайне тяжелым», - сказала врач-реаниматолог НИИТОО Татьяна Лебига.

По ее словам, женщина находится в состоянии ожогового шока, проводится противошоковая терапия.

«Она в сознании, она слышит, но, наверное, не оценивает свое состояние. Женщина постоянно находится на опиоидных анальгетиках и на искусственной вентиляции легких. Давление также поддерживается искусственно, она не может его самостоятельно держать», - отметила врач.

Напомним, сегодня стало известно о трагическом случае, который произошел в столице – в ходе семейного конфликта мужчина вывез свою жену за город, облил бензином и поджег.

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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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