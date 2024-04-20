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    04:27, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Мужчина поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где идет процесс над Трампом

    поджег себя
    Фото: Facebook

    Молодой человек облил себя жидкостью и поджег в небольшом парке перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над экс-президентом Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    По словам корреспондентки ВВС Нады Тофик, он также бросал в воздух разноцветные брошюры.

    Полицейские, дежурившие у суда, бросились к мужчине с огнетушителем. Его унесли на носилках с сильными ожогами.

    Департамент полиции Нью-Йорка вскоре сообщил, что пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии, а окружающая территория безопасна.

    Мотивы действий мужчины пока не известны.

    Незадолго до этого на процессе по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс завершился отбор присяжных: отобрали последних пять запасных членов жюри.

    Теги:
    Судебный процесс СМИ Мировые новости США Дональд Трамп
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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