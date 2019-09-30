Мужчина подозревается в изнасиловании дочери в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина подозревается в изнасиловании собственной дочери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

«Задержан 35-летний житель города Аксу, который 27.09.2019 года около 23:00 на окраине города, с применением силы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.

Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена СМЭ.

Насильник задержан, водворен в ИВС», - говорится в сообщении.

Отмечается, ранее в 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление. За что отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.