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Мужчина подозревается в изнасиловании дочери в Павлодарской области
30 Сентября 2019 11:39
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина подозревается в изнасиловании собственной дочери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
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«Задержан 35-летний житель города Аксу, который 27.09.2019 года около 23:00 на окраине города, с применением силы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.
Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена СМЭ.
Насильник задержан, водворен в ИВС», - говорится в сообщении.
Отмечается, ранее в 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление. За что отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.
Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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