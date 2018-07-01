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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

31 Июля 2018 18:54 201
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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийском городе Вервье неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» cо ссылкой на  телерадиокомпанию RTBF.

Инцидент произошел утром 31 июля в одном из районов города. Мужчина вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и подорвал себя.

Власти считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось.

Тем не менее, по информации RTBF, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

 

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Происшествия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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