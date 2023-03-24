Мужчина подавился мясом и умер в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы погиб в результате несчастного случая во время приема пищи. Полиция проводит проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Следователи отдела полиции Сандыктауского РОП Акмолинской области выясняют обстоятельства скоропостижной смерти 55-летнего мужчины.

Так, 22 марта в полицию поступило сообщение от участкового инспектора о гибели астанчанина в одном из сел района. По показаниям очевидцев, он поперхнулся при употреблении мяса и стал задыхаться. В населенном пункте мужчина находился в гостях.

По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии из-за застрявшей в дыхательных путях пищи. Точные причины гибели астанчанина будут установлены в ходе судебно-медицинского исследования.