Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» полицейские задержали водителя, который без разрешительных документов перевозил тушу скота в багажнике автомобиля.

Так, 16 ноября в вечернее время в ходе несения службы сотрудниками батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе Аската Жайкенова и Дулата Абдикаримова на стационарно-контрольном посту «Иртыш» был задержан 46-летний местный житель. Мужчина в багажнике автомашины «Lada» перевозил похищенного барана.

Установлено, что данный мужчина, имея доступ на территорию крестьянского хозяйства, расположенного в Бескарагайском районе, похитил МРС, который принадлежит 46-летнему жителю города Семей, причинив ущерб на сумму 50 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство», санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.