Мужчина, отмечая покупку нового авто, лишился прав на 7 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мужчина лишился водительских прав после того, как решил «обмыть» только что купленную машину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 31-летний житель Петропавловска на «Chevrolet Cruze» привлёк внимание автопатруля, когда пытался выехать с парковки возле магазина. Мужчина оказался в алкогольном опьянении средней степени тяжести. Полицейским сказал, что приехал в магазин за новой порцией алкоголя, которым отмечал покупку автомобиля.

«Решением суда ему назначили наказание в виде 15 суток административного ареста и лишения водительских прав на 7 лет. Мужчине, который работал дальнобойщиком, теперь предстоит еще и найти новую работу. Со слов нарушителя, он сожалеет о своём проступке. Его пример должен послужить уроком для других водителей, позволяющих себе управлять автотранспортом в нетрезвом виде», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Всего с начала года на дорогах области задержали 368 водителей, севших за руль после употребления спиртного. По вине нетрезвых автомобилистов произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, два — погибли.

Недавно в регионе суд приговорил 69-летнего мужчину к году лишения свободы за управление автомобилем в пьяном виде.



