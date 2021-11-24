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    10:14, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стрельбу в воздух устроил мужчина в Павлодаре. 40-летний мужчина стрелял из ружья в первом часу ночи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 ноября, в 02:00, в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что в 00:42 во дворе дома 38 по улице Павлова 40-летний мужчина из хулиганских побуждений произвёл два выстрела в воздух из зарегистрированного гладкоствольного одноствольного ружья марки «MOSSBERG» 12-го калибра», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    По его словам, в результате выстрелов никто не пострадал. Ружье изъято. В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что по этому факту в отношении 40-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» части 3 пункта 2 УК Республики Казахстан.

    «Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в рамках досудебного расследования», - отметили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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