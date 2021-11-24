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    21:53, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина отбирал телефоны у подростков в Нур-Султане: грабитель задержан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних, задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    «В полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На установление и задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП г. Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, который для разбирательств был доставлен в УП района «Есиль»,- рассказали в полиции.

    В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее.

    Так, находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон марки «Samsung» у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, он открыто похитил телефон марки «Samsung» у 11-летнего ребенка.

    Похищенное грабитель успел сбыть. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС.

    «За 10 месяцев текущего года на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних - 6 грабежей. Все они были раскрыты по «горячим следам», - отметил начальник eправления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.


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