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Мужчина ограбил охранника в Алматинской области

30 Июля 2021 16:48
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Мужчина ограбил охранника в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина ограбил охранника в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На охранника строительной компании напали во время дежурства. Вызов поступил из больницы в Талдыкоргане, куда привезли пожилого человека с телесными повреждениями. Приехавшие в больницу стражи порядка приняли заявление от 67-летнего местного жителя. Он рассказал, что незнакомый ему мужчина избил его в охранной будке и похитил его сотовый телефон, джинсы, спортивный костюм, барсетку с деньгами. Общая сумма ущерба составила 97 500 тенге.

– На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Далее на месте был задержан подозреваемый гражданин, 33-летний уроженец ВКО, который ранее привлекался по разным статьям. В настоящее время проводятся следственные действия, – рассказал и.о начальника восточного ОП УП города Талдыкорган Бакытжан Толеген. Задержанный во всем сознался. Сейчас он содержится под стражей и ждет суда.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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