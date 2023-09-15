Мужчина ограбил магазин и пошел тратить награбленное в одном из кафе Шымкента

Злоумышленник, натянув кепку пониже, зашел в продуктовый магазин под видом покупателя в ночное время. Убедившись, что продавщица одна в помещении, мужчина напал на нее. Повалив на землю и несколько раз ударив женщину, грабитель взял из кассы 50 тысяч тенге и скрылся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского РУП. Расспросив всех возможных свидетелей и проверив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выследили маршрут движения подозреваемого. Его задержали в течение пары часов в заведении общепита. Выяснилось, что 26-летний житель Туркестанской области сразу же пошел тратить награбленное на выпивку и угощения.

«Факт грабежа с применением насилия полицейские расследуют по части 2 статьи 191 УК РК. Задержаного водворили в ИВС департамента полиции. Для обеспечения безопасности работников и кассы торговых точек рекомендуется установка различных тревожных сигнализации и использование электронных замков, также важно проводить регулярные проверки систем безопасности», - сообщили в полиции.