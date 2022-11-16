Мужчина ограбил лото-клуб в Усть-Каменогорске

16 Ноября 2022, 12:08

16 Ноября 2022, 12:08

Мужчина ограбил лото-клуб в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина ограбил лото-клуб в Усть-Каменогорске. Полицейские задержали подозреваемого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Иртышского отдела полиции города Усть-Каменогорска поступило сообщение от администратора ТОО, который рассказал, что в ночное время малознакомый парень, находясь в одном из лотерейных клубов города, с выдвижной кассы похитил 1,4 млн тенге.

Благодаря оперативным действиям сотрудников батальона патрульной полиции и следственно-оперативной группы Иртышского отдела полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний житель Уланского района.

Во время допроса мужчина признался в содеянном. Стражам правопорядка удалось изъять похищенные денежные средства, однако не в полном размере.

По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК «Грабеж». В отношении подозреваемого была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.