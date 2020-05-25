Мужчина обворовал за сутки два дома на 5 млн тенге в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оперуполномоченные отдела криминальной полиции Карасайского районного управления полиции в течение суток раскрыли две кражи из частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию обратились два хозяина частных домовладений, находящихся в одном из садоводческих товариществ Райымбекского сельского округа, по поводу краж личного имущества. Оба факта зарегистрированы в ЕРДР в соответствии со ст. 188 ч.3 п. 1,3 УК РК.

«След привел к 23-летнему жителю Алматы. При задержании у него изъято большая часть похищенного, а некоторую часть вещей искатель лёгкой наживы успел продать. Как оказалось, 20 мая текущего года подозреваемый взяв у своего приятеля машину «Toyota Land Cruiser Prado « приехал к себе на дачу. В поисках металлолома зашел к соседу, где узнав, что хозяев нет дома, решил совершить кражу. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взломав решётку, через окно проник в дом, откуда похитил, в основном, электротовары. Позже он приехал в садоводческое товарищество и по аналогичной схеме обворовал ещё один дом, после чего был задержан», - сообщил начальник управления полиции Карасайского района полковник полиции Асхат Данияр.

Подозреваемый водворён в ИВС. Полиция продолжает розыск недостающего похищенного имущества. Между тем, в полиции напомнили о мерах предосторожности, чтобы сохранить имущество в целости и сохранности.