Мужчина обокрал четыре машины за ночь в пригороде столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пригороде столицы мужчина за одну ночь обокрал четыре автомобиля возле жилого дома в поселке Ильинка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Подозреваемый, проходя по двору дома и дергая за ручки автомашин, находил незапертые двери и совершал кражи ценных вещей с салонов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу, где молодой человек включает фонарик и осматривает салон автомашины.

Один из пострадавших, владелец автомашины марки «Мерседес» обратился в полицию и сообщил о краже денежных средств в сумме 40 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина, ранее судимый за кражи. При проведении расследования, задержанный признался в совершении еще четырех краж. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК («Кража»). Ведется расследование и устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы», - пояснили в департаменте полиции.