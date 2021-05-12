Мужчина обманывал таксистов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции столичного Департамента полиции задержали серийного мошенника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за мошенничество 37-летний подозреваемый. В столичную полицию поступило 2 заявления от таксистов. Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами.

Оба потерпевших были обмануты по аналогичной схеме. Подозревамый останавливал такси и просил подвезти до указанного адреса, где якобы находятся в залоге его вещи. По пути следования входил в доверие и брал в долг деньги у водителя, обещая вернуть по приезду домой. После приезда к указанному якобы домашнему адресу подозреваемый выходил с такси, обещая принести деньги, и скрывался в неизвестном направлении.

В течении одних суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на съемной квартире.

По всем фактам проводится расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

В полиции отметили, что таксистов, пострадавших от действий мошенника может быть гораздо больше, и попросили пострадаших обратиться Управление полиции района «Алматы» по адресу ул. Жансугурова 2, или по телефонам 71-67-90 и 102.