РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 12 Май 2021 | GMT +6

    Мужчина обманывал таксистов в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции столичного Департамента полиции задержали серийного мошенника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за мошенничество 37-летний подозреваемый. В столичную полицию поступило 2 заявления от таксистов. Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами.

    Оба потерпевших были обмануты по аналогичной схеме. Подозревамый останавливал такси и просил подвезти до указанного адреса, где якобы находятся в залоге его вещи. По пути следования входил в доверие и брал в долг деньги у водителя, обещая вернуть по приезду домой. После приезда к указанному якобы домашнему адресу подозреваемый выходил с такси, обещая принести деньги, и скрывался в неизвестном направлении.

    В течении одних суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на съемной квартире.

    По всем фактам проводится расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

    В полиции отметили, что таксистов, пострадавших от действий мошенника может быть гораздо больше, и попросили пострадаших обратиться Управление полиции района «Алматы» по адресу ул. Жансугурова 2, или по телефонам 71-67-90 и 102.

    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Главой государства подписан ряд Законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!