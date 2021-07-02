Мужчина напал с отверткой на прохожего в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За несколько часов сразу два преступления с нанесением телесных повреждений были раскрыты в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 30 июня на станции Кокшетау-2 в ночное время между двумя местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес отверткой множество колотых ран потерпевшему.

«После совершения преступления напавший скрылся. В результате потерпевший мужчина был доставлен в областную больницу с множественными колотыми ранениями спины. Однако злоумышленник был задержан полицейскими «по горячим следам». Им оказался 35-летний безработный местный житель. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пояснили в ведомстве.

Буквально через несколько часов в полицию поступило очередное тревожное сообщение о том, что в поселке Бурабай избит 23-летний житель Щучинска.

Инцидент произошел в одном из кафе. Злоумышленник был установлен полицейскими за пару часов. Им оказался 27-летний житель поселка Зеленый Бор. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



