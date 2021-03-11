Мужчина напал с ножом на водителя другого авто и пассажира в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали водителя, нанесшего другому автолюбителю и его пассажиру ножевые ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум сельчанам, 24-летний житель Северо-Казахстанской области задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Инцидент между подозреваемым и потерпевшими возник в ночь на 9 марта на автодороге неподалеку от поселка Гранитный.

Установлено, что на узкой колее дороги никто из водителей не хотел уступать путь. Словесная перепалка между двумя водителями и их пассажирами перешла в драку и закончилась ножевыми ранениями. В больницу были доставлены двое пострадавших.

По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения: «Содержание под стражей».

