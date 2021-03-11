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    20:19, 10 Март 2021 | GMT +6

    Мужчина напал с ножом на водителя другого авто и пассажира в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали водителя, нанесшего другому автолюбителю и его пассажиру ножевые ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум сельчанам, 24-летний житель Северо-Казахстанской области задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Инцидент между подозреваемым и потерпевшими возник в ночь на 9 марта на автодороге неподалеку от поселка Гранитный.

    Установлено, что на узкой колее дороги никто из водителей не хотел уступать путь. Словесная перепалка между двумя водителями и их пассажирами перешла в драку и закончилась ножевыми ранениями. В больницу были доставлены двое пострадавших.
    По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения: «Содержание под стражей».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Акмолинская область
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