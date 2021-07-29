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Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в пристоличном поселке Жибек Жолы

29 Июля 2021 18:15
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Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в пристоличном поселке Жибек Жолы

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Акмолинский участковый задержал подозреваемого в покушении на убийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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47-летний водитель маршрутного автобуса сообщил, что 27 июля в поселке Жибек Жолы во время ожидания им пассажиров на автобусной остановке в салон автобуса вошел неизвестный пьяный мужчина и попытался беспричинно нанести ему удары ножом. Прибывший на место происшествия участковый инспектор Бекзат Туляпов задержал злоумышленника и передал подозреваемого следственно-оперативной группе.

Подозреваемым оказался 68-летний житель того же поселка. Вещественные доказательства – нож и записи камер видеонаблюдения, – изъяты. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-99 ч.1 УК РК «Покушение на убийство». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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