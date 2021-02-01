Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Мужчина напал с ножом на бойцов Нацгвардии в Шымкенте

Автор:  
Арайлым Мұрат
1 Февраля 2021, 18:36
Мужчина напал с ножом на бойцов Нацгвардии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК обезвредили мужчину, который размахивал ножом в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в минувшие выходные в Шымкенте. Войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии при несении службы в одном из районов города заметил двух молодых людей, ругающихся между собой, при этом у одного из них в руках был нож. Начальник войскового наряда рядовой Ердаулет Ешентай совместно с рядовыми Ильясом Турдиевым и Султаном Сапа незамедлительно направились к ним.

photo

Гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали их успокоиться. В ответ на сделанное предупреждение один из них начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.

«Мы несли службу по своему маршруту. Вдруг заметили, как двое мужчин громко ругаются между собой. Призвали их не нарушать общественный порядок, в этот момент один из них набросился на нас с ножом. Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции», — рассказал гвардеец Ердаулет Ешентай.

26-летний задержанный был доставлен и передан в управление полиции Енбекшинского района города Шымкент.


Борьба с преступностью   МВД РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе