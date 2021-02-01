Мужчина напал с ножом на бойцов Нацгвардии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК обезвредили мужчину, который размахивал ножом в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в минувшие выходные в Шымкенте. Войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии при несении службы в одном из районов города заметил двух молодых людей, ругающихся между собой, при этом у одного из них в руках был нож. Начальник войскового наряда рядовой Ердаулет Ешентай совместно с рядовыми Ильясом Турдиевым и Султаном Сапа незамедлительно направились к ним.

Гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали их успокоиться. В ответ на сделанное предупреждение один из них начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.

«Мы несли службу по своему маршруту. Вдруг заметили, как двое мужчин громко ругаются между собой. Призвали их не нарушать общественный порядок, в этот момент один из них набросился на нас с ножом. Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции», — рассказал гвардеец Ердаулет Ешентай.

26-летний задержанный был доставлен и передан в управление полиции Енбекшинского района города Шымкент.