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вчера 22:33
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Мужчина напал на школьницу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о нападении на школьницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О нападении мужчины с ножом заявила мама школьницы. Инцидент произошел в микрорйоне Орбита -1. Информация от мамы ребенка на пульт «102» поступила минувшим днем.
«Оперативным дежурным ЦОУ незамедлительно была организована прочёска территории, прилегающей к месту преступления, а также выезд следственно-оперативной группы. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В состав следственно-оперативной группы вошли опытные оперативники, как районного звена, так и криминальной полиции города», - сообщили в полиции.
Как отметили стражи порядка, девочка приблизительно описала внешность того мужчины, протоколом выемки изъяты и приобщены к материалам дела записи с камер видеонаблюдения. Сейчас данные с них тщательно изучаются.
По результатам следственных действий, проводимых с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты, станут известны более подробные обстоятельства дела, а также установлено и задержано подозреваемое лицо.
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