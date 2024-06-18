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    13:13, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Мужчина напал на полицейского в здании райотдела в СКО

    Мужчина напал на полицейского в здании райотдела в СКО
    Фото: кадр из видео Polisia.kz

    В Северо-Казахстанской области подозреваемый в разжигании розни напал на сотрудника полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, в ходе мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили публикацию одного из жителей Есильского района, имеющую признаки разжигания религиозной розни.

    - В ходе следственных действий мужчину доставили в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ответ на законное требование сотрудников предъявить свой iPhone14 для проверки он попытался сломать телефон. Полицейские пресекли его действия, при этом мужчина нанёс удар по лицу одному из сотрудников, - прокомментировал заместитель начальник департамента полиции Аскар Мухаметкалиев.

    В отношении сельчанина ведётся досудебное расследование по фактам разжигания розни и насильственных действий в отношении представителя власти. Степень причинённого вреда здоровью определит экспертиза.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Полиция Видео
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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