Мужчина напал на оружейный магазин и устроил стрельбу в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Напавшего на оружейный магазин мужчину задержали полицейские Шымкента, МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

Сегодня примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова.

На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка.

Один из охранников был ранен.

Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП.

Как оказалось, мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин «Сайга» без бойка.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.