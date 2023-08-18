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Мужчина нападал на алматинок и срывал с их шеи цепочки

Редактор:  
Зифа Хабирова
18 Августа 2023, 11:18
Мужчина нападал на алматинок и срывал с их шеи цепочки Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из случаев 42-летний житель Алматы проследил за девушкой, а затем напал на нее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчине инкриминируют девять фактов грабежа.

В порядке статьи128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицируются по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, неоднократно».

«В одном из эпизодов подозреваемый в микрорайоне Жетысу-3 проследил за девушкой, напал на нее, завладел золотой цепочкой и скрылся с места преступления. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 250 тысяч тенге. Проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.


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