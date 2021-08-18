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Мужчина нанес смертельный удар брату в Алматинской области
18 Августа 2021 21:30
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Конфликт двух братьев закончился смертью в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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«В Центральную районную больницу Ескельдинского района, без видимых телесных повреждений, поступил 50-летний житель поселка Карабулак. Мужчина в силу тяжелого состояния был дезориентирован, не мог назвать свою фамилию и объяснить, что с ним произошло. При оказании медицинской помощи его перевели в многопрофильную больницу города Талдыкоргана, где он, не приходя в сознание, скончался в результате внутреннего кровоизлияния в мозг», - говорится в сообщении.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 106 части 3 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».
Приступивший к расследованию дежурный следователь в ходе допросов свидетелей установил, что потерпевший проживал по соседству в одном дворе со своим братом, который в ходе конфликта ударил его по голове двухметровым деревянным брусом.
Задержанный, 53-летний гражданин Б., изобличенный предъявленными доказательствами, дал признательные показания.
На период досудебного расследования он заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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