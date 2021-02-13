Мужчина нанес ножевые ранения в подъезде жилого дома жителю ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана задержали молодого человека, который нанес ножевые ранения мужчине в подъезде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что около 00:00 часов на канал 102 поступило сообщение от сотрудника взвода патрульной полиции ОП Риддера, о том, что возле одного из домов по проспекту Гагарина был задержан 22-летний парень, который вел себя подозрительно. Кроме того, у него на одежде имелись следы крови.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий прибывшей следственно-оперативной группой ОП Риддера было установлено, что задержанный нанес ножевое ранение 33-летнему мужчине, находясь в подъезде дома по проспекту Гагарина», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу с ножевым ранением, где ему была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.106 ч. 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Выясняются обстоятельства произошедшего.