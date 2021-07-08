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Мужчина нанес ножевые ранения своей возлюбленной в ЗКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Июля 2021, 14:44
Мужчина нанес ножевые ранения своей возлюбленной в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОМР - В 24-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений своей 22-летней возлюбленной, после чего скрылся с места происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в Акжаикском районе. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение ЦРБ.

Следствием установлено, что мотивом совершения преступления стала ревность. Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого.

Мужчина признал свою вину. По данному факту возбуждено возбуждено уголовное дело по статье 99 я.1 УК РК «Покушение на убийство». Ведется расследование.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия  
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