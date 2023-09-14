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    09:09, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мужчина лишился свободы за оскорбление отца в Экибастузе

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    Жителя Экибастуза арестовали на 5 суток за оскорбление пожилого отца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С момента поправок в Законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» на пульт «102» Экибастуза поступило более 360 обращений в сфере семейно-бытовых отношениях. Из них по 223 фактам возбуждены административные дела без заявления потерпевших, где нарушители были подвергнуты административному аресту сроком от 5-ти до 15-ти суток.

    «С начала отчетного года в защиту потерпевших вынесено 691 защитное предписание, за нарушение защитных требований к административной ответственности привлечено 71 лицо, к 27 семейным агрессорам применено административное взыскание в виде ареста до 10 суток. – К примеру, 37-летний мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, при этом выражался нецензурной бранью в адрес своего 61-летнего отца. Участковым инспектором полиции собраны материалы по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений», - сообщил начальник местной полицейской службы УП Экибастуза Рустам Умаров.

    Городским судом взрослый сын подвергнут административному аресту сроком на 5 суток. Кроме этого, в защиту отца от противоправных действий вынесено защитное предписание сроком до 30 суток, сыну разъяснена административная ответственность за его нарушение, где предусмотрен административный арест до 10 суток.

    В другом случае, 9 сентября около 23.00 часов 30-летний мужчина, находясь в своей квартире, устроил супруге скандал, выражаясь нецензурной бранью, при этом не давал покоя, обзывая и унижая ее достоинство. Участковым инспектором полиции собраны материалы по части 1 статьи 73 КоАП РК, материал направлен в суд для рассмотрения. Следует отметить, что защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и недееспособных членов семьи.


    Теги:
    полиция Павлодарская область Экибастуз Правоохранительные органы
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